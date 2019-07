Oltre mille presenze per "Terra e Pietra": Fondi si conferma Città d'Arte

Si è chiusa nella serata di Domenica 28 Luglio, con un Brindisi offerto dall'Associazione Culturale "Il Quadrato", la Mostra Collettiva di Scultura e Ceramica dal titolo "Terra e Pietra" ospitata al Piano Terra del maestoso Castello Caetani di Fondi. Un'iniziativa che ha registrato oltre mille visitatori nell'arco della sua apertura al pubblico ed ha testimoniato la bontà delle opere esposte e soprattutto il valore ed il talento degli artisti coinvolti: Patrizia Caterino, Giuseppe De Filippis, Katia Gotnich, Egidio Morelli e Bruno Olivieri.

Soddisfazione massima è stata espressa da Francesco Giorgio e Francesco Ciccone, rispettivamente Presidente dell'Associazione promotrice e Responsabile della Comunicazione per l'evento in questione: "Ci aspettavamo un buon risultato, la Città ed i tanti turisti passati in Mostra ci hanno regalato numeri incredibili. Merito degli artisti ed artigiani protagonisti della Collettiva. Possiamo dire di aver conosciuto persone squisite, umili, preparate e letteralmente innamorate della nostra Città". Mostra che, tra l'altro, ha visto la partecipazione di molti addetti ai lavori ed altri artisti del comprensorio che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza e l'apprezzamento per la Collettiva.

"Il Quadrato", Associazione da oltre dieci anni attiva sul territorio e promotrice di numerosi appuntamenti culturali, nel ringraziare ancora una volta Patrizia Caterino, Giuseppe De Filippis, Katia Gotnich, Egidio Morelli e Bruno Olivieri, ribadisce la propria massima disponibilità per future ed ulteriori collaborazioni. "Siamo convinti che Fondi possa rappresentare sempre di più una meta importante per gli amanti dell'arte a 360°. Per questo anche grazie a queste iniziative intendiamo lanciare un messaggio di rinascita culturale e sociale, una volontà che è alla base del nostro impegno da sempre".