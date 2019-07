Monte San Biagio: il sindaco Carnevale assegna tre deleghe esterne alla Lega

La Lega cala il tris di deleghe nella nuova giunta comunale guidata dal sindaco Federico Carnevale.

Nella giornata di ieri, in occasione del Consiglio comunale, il primo cittadino di Monte San Biagio ha annunciato il rilascio delle deleghe esterne, come anticipato nei primi Consigli comunali. La squadra amministrativa, quindi, si allarga e si consolida.

Per la Lega Salvini Premier tre importanti deleghe assegnate ai componenti del direttivo:

Luca Colabello, coordinatore comunale del partito, ottiene la delega alle Politiche agricole;

Giuseppe Pascale si occuperà invece di Cultura e Politiche sociali per gli anziani

Riccardo La Rocca darà il suo contributo su Sport e Tempo libero

Queste tre deleghe si aggiungono ai due importanti assessorati, Urbanistica e Attività produttive, già assegnati ad Arcangelo Di Cola, in carica anche come vicesindaco. Altre deleghe importanti sono state assegnate ai componenti interni ed esterni della lista civica “Noi per Monte San Biagio”.