Eroina: ancora un arresto da parte dei carabinieri di Fondi

Il 30 luglio 2019, in Fondi (lt), i Carabinieri della locale Tenenza, nel corso di un controllo del territorio, traevano in arresto un cittadino di nazionalità’ indiana S.S. 31enne, residente in quel centro, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pervenuto, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un involucro che aveva occultato all’interna della tasca dei pantaloni contenente circa 0,25 grammi di “eroina”.

lo stupefacente é stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato e’ stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.