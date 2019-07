"Eravamo uno dei borghi più belli d'Italia": FdI esprime delusione e amarezza per le condizioni in cui versa la città

Francesco Pistillo, componente del direttivo di Fratelli d’Italia – Fondi, con delega alla Sicurezza, in questi giorni ha ascoltato i commercianti del centro storico di Fondi. Dalle varie interviste e colloqui è trapelato lo sconcerto e la grande rabbia degli stessi commercianti, in quanto il centro storico purtroppo oramai da tempo verte in una situazione di degrado genarale.

Automobili che circolano nel Corso Appio Claudio (zona pedonale), biciclette che sfrecciano tra i pedoni, soggetti non raccomandabili che bivaccano per tutto il centro storico, ubriachi e drogati che dormono poggiati sui gradini delle stesse attività commerciali. A tutto questo si aggiungono i rifiuti di bevande alcooliche lasciate a terra da quest’ultimi.

Ci sono orari in cui non si può nemmeno passeggiare da soli per quanta è alta la presenza di questi soggetti poco raccomandabili. E’ vergognoso che i genitori debbano vivere con la paura che possa accadere qualcosa di sgradevole ai propri figli.

Tutto ciò si ripete con cadenza giornaliera, e ditemi: perchè non ci sono controlli ad evitare tutto questo squallore? Perchè non vengono montate telecamere funzionanti che possano essere un deterrente a tutto questo marciume? Perchè non intervengono le pattuglie della Polizia Locale attraverso una vigilanza stazionaria verso la parte finale del Corso Appio Claudio e di tutta quella parte del centro storico?

Ritorno ad urlare che il centro storico fondano deve rifiorire e tornare ad essere quello tranquillo di molti anni fa. Fondi deve rinascere iniziando dal Centro Storico.

Francesco Pistillo (Fratelli d’Italia-Fondi)