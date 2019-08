Sabato torna il "Summer Day Music Contest": tra gli ospiti Arisa e Vladimir Luxuria

Sabato 3 Agosto prossimo, alle ore 21.30 nell’Arena del Teatro all’aperto di piazza De Gasperi a Fondi, si terrà la IV edizione del “Summer Day Music Contest”, il concorso per artisti emergenti del panorama nazionale italiano, che per il quarto anno di fila viene ospitato dalla città della Piana.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, è promossa dal Conad Superstore e si svolge in collaborazione con le Associazioni Ferruccio Busoni e Fondi Turismo.

I 16 finalisti, che si esibiranno durante la serata, hanno superato una selezione nazionale durante la quale sono stati valutati oltre 150 profili artistici.

La serata, all’insegna della buona musica, vedrà la partecipazione di ospiti speciali, quali Arisa e Vladimir Luxuria.

Non mancherà, come nelle precedenti edizioni, una giuria d’eccezione, composta quest’anno da Michele Torpedine (produttore de Il Volo, Zucchero, Giorgia, Bocelli e altri nomi importanti della musica italiana), Roberto Casalino (autore, compositore, che annovera tra le sue collaborazioni quelle con Giusy Ferreri, Emma Marrone, Francesca Michielin, Fedez, Marco Mengoni, Annalisa Scarrone, Tiziano Ferro), il maestro Adriano Pennino (compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore, che ha portato al successo brani di Gino Paoli, Giorgia, Pino Daniele, Gigi D’Alessio e ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo nell’ultima edizione per Anna Tatangelo e Il Volo), Massimo Cotto (giornalista, scrittore, conduttore radiotelevisivo, critico musicale, direttore artistico di Area Sanremo), Roberto Rossi (musicista, compositore, nonché direttore artistico Sony Music Italia), Danilo Ciotti (scrittore, giornalista, critico musicale), Mauro Atturo (imprenditore, CEO della Problem Solving, produttore teatrale e cinematografico, coach nel talent andato in onda su La 7 dal titolo The coach), Enzo Longobardi (produttore e talent scout che ha svolto un preziosissimo lavoro accanto a Gino Paoli nel corso della sua carriera).

Il coordinamento e la supervisione della giuria di qualità sono affidati a Gianni Testa, Supervisor Format è l’Avvocato Leopoldo Lombardi, la Direzione musicale è del Maestro Paolo Di Girolamo.

I giudici saranno chiamati a votare ed eleggere il vincitore della quarta edizione del contest, scegliendolo tra i 16 finalisti di quest’anno: Alessia Bari, Sara Ciutto, Miriana D’Albore, Federica Deiana, Gianluca Fedele, Dilla Ferraiuolo, Veronica Intorcia, Margot, Antonio Melillo, Deborah Panella, Maria Antonietta Pennino, Chiara Ranieri, Manuel Santillo, Sara Scognamiglio, Bruno Giovanni Segreti, Michele Sergianni.

Lo scorso anno i concorrenti hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico di 4.000 persone, grazie soprattutto al prezioso apporto del main sponsor Conad e del patron Maurizio Marasca. Anche quest’anno, grazie a Conad, verrà realizzato uno spettacolo d’eccezione per intrattenere, divertire e deliziare il pubblico con la buona musica.

L’organizzazione generale è curata da LabMusicFactory ass., un team giovane che si sta imponendo all’attenzione degli addetti ai lavori in campo musicale su scala nazionale grazie alla continua attività di scouting, produzione musicale e organizzazione di grandi eventi.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Franco Iannizzi, che presenterà la serata affiancato da Adele di Benedetto e Viviana Iannizzi. Media partner sarà Radio 5.9, che curerà interviste e diretta Streaming.