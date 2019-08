“Solamente Amore”, il ritorno a Fondi in concerto della giovane soprano Desiree Capaldo

“È con grande orgoglio e piacere che vi annuncio ufficialmente che il 4 agosto in anteprima assoluta presenterò il mio nuovo album e il mio inedito "SOLAMENTE AMORE" in concerto a Fondi, nella suggestiva Arena Anfiteatro! Sarà una grande festa!”

E’ con queste parole che, Desiree Capaldo, la giovane cantante soprano di origini fondane molto apprezzata all’estero ha annunciato il suo concerto nell’ambito del Fondi Music Festival. In particolare, il concerto viene proposto per la Giornata dell'Accoglienza Turistica. Ad accompagnarla le prime parti dell'Orchestra da Camera "Città di Fondi" dirette dal Maestro Gabriele Pezone.

SI tratta in realtà di un ritorno in quanto già nel 2017 Desiree Capaldo si era esibita in piazza a Fondi riscuotendo un successo senza precedenti, lanciandola ancora una volta verso nuove opportunità sia in Italia che all’estero.

L’appuntamento, come ha sottolineato la cantante dalla sua pagina Facebook, sarà occasione per lanciare il nuovo album in uscita a settembre. Sul palco dell’anfiteatro infatti canterà parte delle musiche da questo nuovo lavoro, presentando in anteprima “Solamente Amore” il singolo pop che poi va a formare il titolo del disco in uscita.

“Una emozione unica tornare nella mia Fondi, proprio nei giorni in cui sono arrivate le primissime copie del mio nuovo Album SOLAMENTE AMORE , due anni di lavoro intenso per realizzarlo!!!! Vorrei ringraziare chi mi ha aiutata in questa impresa: prima di tutto il mio discografico nonché produttore esecutivo Angelo Di Napoli, e poi il M° Gabriele Pezone e Raffaele Cherubino per gli arrangiamenti oltre ovviamente a tutti gli orchestrali!!! Ringrazio anche il mio grafico e assistente francese Guillaume per la realizzazione della copertina e del mio brand”.

Al termine del concerto, si potranno acquistare direttamente dalle mani di Desiree Capaldo le primissime copie del nuovo album, che l’artista firmerà a chi ne farà richiesta.