Apericena e Spettacolo "Ragtime, la musica su cui Dio balla"

“Suonavamo perché l’Oceano è grande, e fa paura, suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo, e si dimenticasse dov’era, e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire, e ti senti Dio. E suonavamo il ragtime, perché è la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede.” Novecento, A. Baricco.



Apericena e spettacolo in grande stile, nella splendida cornice del giardino del Tennis Club Fondi Domenica 11 Agosto ore 21:00, allietati dalle note del pianoforte di Fabrizio Paparello e dalle letture di Andrea Rega e Silvia Tagliavento, per rivivere lo spirito della musica ragtime, che ha segnato la storia del secolo scorso.



Si consiglia la prenotazione.

Info ai numeri 338 440 7409 (Cristina) e 347 476 0863 (Francesco)