Libridamare a Sperlonga: oggi alle 19 “Agente Sharp – I gatti dell’Hermitage”

Agosto si apre all’insegna delle belle storie, con quattro appuntamenti di Libridamare molto speciali.

La prima novità sta nel luogo che ospiterà gli eventi, che si terranno tutti nella banchina Capovento del Porto di Sperlonga, col sottofondo di onde e gabbiani.

Si tratterà, inoltre, di quattro appuntamenti di fila che vedranno tre presentazioni e un laboratorio ludico-didattico.

Venerdì 2 agosto alle 19:00 la rassegna si tinge di giallo con un incontro all’insegna dell’arte e di un mistero da risolvere. Libridamare ospiterà, infatti, “Agente Sharp – I gatti dell’Hermitage”, scritto da Alessandro Cini e illustrato da Sara Gavioli per Biancoenero.

Durante l’incontro, l’autore ci racconterà dell’ultima missione di Mr. Smith, un apparente innocuo e sonnacchioso gatto soriano che in realtà altri non è che il temerario Agente Sharp, a capo della squadra di investigazioni felina denominata Gattaka, impegnata nella risoluzione di complessi intrighi internazionali. Il nuovo caso per i Servizi Segreti Felini ci porterà nella gelida Russia, all’interno dell’Hermitage, uno dei musei più famosi del mondo in cui strani episodi continuano a turbare la vita dell’antica dimora.

Nel testo sono stati usati speciali caratteri ad alta leggibilità, di cui Cini spiegherà l’importanza.

Sabato 3 agosto alle 19:00 le autrici Roberta Fulci e Vichi De Marchi presenteranno il loro libro, “Ragazze con i numeri”, illustrato da Giulia Sagramola per Editoriale Scienza.

Le ragazze con i numeri di cui si parla sono donne determinate ad inseguire le proprie passioni e il proprio talento. Donne che hanno perseverato ognuna a modo loro, portando avanti il cammino intrapreso per amore della scienza, facendo anche i conti con i pregiudizi e i limiti del proprio tempo, nonché con scelte personali di vita quali la famiglia e i figli.

Domenica 4 agosto, sempre alle 19:00, al porto approderà Giorgio Anastasio, che narrerà il mito e lo farà con “Mitica Terracina. Storie del Pisco Montano”, di cui è autore, che è stato da illustrato da Davide Percoco per la 3 BIT edizioni.

“Mitica Terracina” è la seconda uscita di una collana locale di libri illustrati per bambini e ragazzi. Giorgio Anastasio è stato già ospite di Libridamare con il primo volume, “Ulisse a Sperlonga”, da cui partirà per condurci in un viaggio davvero pieno di echi e suggestioni mitiche, e a renderlo ancora più significativo è proprio la possibilità di interpretarlo anche come un accompagnamento alla conoscenza del nostro territorio. Le storie narrate, infatti, non solo rappresentano un ingresso per i più piccoli alla mitologia, ma possono diventare anche una vera e propria guida alla scoperta della Villa di Tiberio e alle statue che ne compongono l’attrazione più rilevante, così come per il famoso Pisco Montano di Terracina. Legare un libro a un territorio diventa così l’opportunità per dare ulteriore valore a una costa che, meta di un turismo di mare, può essere riconosciuta anche per il suo patrimonio archeologico e artistico.

La rassegna si chiuderà lunedì 5 agosto, sempre presso la Banchina Capovento alle 19:00, ricordando i 30 anni dell’Elefantino Elmer con un laboratorio a cura del centro educativo PidiPupi.

Elmer, elefantino arlecchino che vorrebbe uniformarsi al grigiore di tutti per poi arrivare a scoprire il valore della sua “multicolorità”, viene raccontato così dal suo autore, David McKee: «Volevo scrivere sull’immigrazione. Non mi piaceva quel che vedevo, le persone che respingevano gli immigrati. Oltretutto, in Gran Bretagna e in Francia si continua a dire che non c’è abbastanza spazio per tutti, eppure invece di rimandare indietro altri esseri umani, bisognerebbe chiedersi ’perché sono qui’».

Come per ogni incontro della rassegna, la partecipazione è aperta a tutti e con ingresso gratuito.

Libridamare a Sperlonga 2019 è organizzata da IfoRD, Libreria Il Pavone, Centro educativo PidiPupi, in collaborazione con Lido Grotta dei Delfini, Little Bar, Porto di Sperlonga e Sperlonga Turismo.

La rassegna è patrocinata da Legambiente Turismo.

Per informazioni: www.libridamare.eu