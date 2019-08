Canale 7 chiude: una sentenza del giudice del lavoro mette ko l'emittente

Canale 7 chiude i battenti. L’emittente televisiva di Fondi si trova impossibilitata a proseguire con le trasmissioni.

Una sentenza del giudice del lavoro, favorevole ad una ex dipendente della Cooperativa Canale7 per fatti risalenti alla vecchia gestione e quindi del tutto indipendenti dai nuovi soci che da qualche anno gestiscono la tv, impone alla stessa Cooperativa il pagamento di una cifra a cui non si può far fronte. Non ci sono le risorse necessarie per saldare quanto richiesto, anche perché la somma supera il valore stesso dell’emittente. Negli anni Canale7 è diventata un punto di riferimento per Fondi e il suo comprensorio, raccontando eventi, manifestazioni sportive e testimoniando con le sue telecamere l’evoluzione di un territorio. Una piccola emittente che è stata alimentata anche dal lavoro volontario di tanti ragazzi che hanno avuto l’occasione di avvicinarsi al mondo dell’informazione e della tv. Purtroppo gli sforzi fatti dai soci della cooperativa negli ultimi anni per garantire le trasmissioni in un contesto informativo profondamente mutato e che ha visto la chiusura di un gran numero di piccole emittenti sul territorio nazionale, sono oggi vanificati. Nonostante i tentativi di accordo con chi deve ricevere risorse dalla Cooperativa per tentare di raggiungere una soluzione bonaria che permetta anche il proseguo delle trasmissioni, i soci si trovano costretti con enorme rammarico a gettare la spugna. Gli stessi ringraziano il pubblico che ha seguito Canale 7 ed in particolare i cittadini di Fondi, da sempre legati alla tv e punto di forza della stessa.