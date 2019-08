Carrozzine per i disabili al mare: approvata in Consiglio regionale la delibera proposta da Fratelli d'Italia

Approvata in Consiglio regionale la delibera proposta da Fratelli d’Italia per lo stanziamento dei fondi da destinare ai comuni rivieraschi e lacuali per l’acquisto delle carrozzine mare per i disabili.

“L’impegno del consigliere regionale Righini ha portato i suoi frutti, la Regione ha stanziato i fondi per l’acquisto delle carrozzine mare per i disabili, i cosiddetti Job - dichiara Sara Kelany - portavoce del circolo cittadino di Sperlonga. ora sta ai comuni attivarsi per ottenere i fondi necessari e stimoliamo l’amministrazione comunale di Sperlonga a non perdere quest’occasione. È una battaglia di civiltà e di inclusione sociale quella promossa dal gruppo di FdI in Regione e il turismo accessibile deve rappresentare il cardine delle politiche di ogni Amministrazione che abbia a cuore il proprio tessuto sociale. Fratelli d’Italia ha dimostrato perseveranza e capacità nel raggiungimento di questo obiettivo fondamentale”.

I comuni avranno 10 giorni per presentare la richiesta in Regione al fine di potersi giovare dei fondi stanziati.