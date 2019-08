Goletta: il Lago di Fondi non è inquinato

Nei giorni scorsi sono stati effettuati dai tecnici della Goletta dei Laghi alcuni prelievi sulle acque del Lago di Fondi per un campionamento microbiologico. Due punti sono stati scelti, situati rispettivamente sui punti di collegamento con il Lago del Canale Acquachiara, proveniente dalla città di Fondi, e del Canale San Vito Inferiore, che arriva da Monte San Biagio. I due punti sono risultati, secondo i parametri di Goletta dei Laghi, entro i limiti.

Quello di Legambiente è un campionamento puntuale che non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma restituisce comunque un'istantanea utile per individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni. Gli esiti di tali risultati vanno accettati come uno stimolo a fare di meglio o a continuare a fare bene. I risultati di quest'anno sono senz'altro un segnale di miglioramento rispetto agli anni precedenti, però occorre sottolineare che riguardano solo l'aspetto microbiologico. C'è ancora molto da fare: sono ancora tanti i punti critici del Lago di Fondi rispetto ad altre forme di inquinamento, sulle sponde o sulla superficie d'acqua. Il Lago costituisce una risorsa naturale da preservare con molta più cura e maggior impegno. Per questo motivo il "Contratto di Lago" rappresenta un necessario punto di partenza per il confronto con il territorio e la definizione degli obiettivi e degli scenari di tutela e salvaguardia, una modalità di governance inclusivo e partecipativo in cui coinvolgere i cittadini, le attività produttive, gli amministratori.

Per l'autunno arriveranno anche i risultati della novità di quest'anno, che per il Lago di Fondi è costituita dal monitoraggio delle microplastiche in acqua svolto congiuntamente da Legambiente ed Enea nei giorni scorsi.

Qui la mappa per visualizzare tutte le informazioni sulle tappe della Goletta dei Laghi https://www.legambiente. it/golettadeilaghi/

Per il Circolo Intercomunale Legambiente

la presidente

Paola Marcoccia