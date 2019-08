Nuovo arresto per nonno cocaina: a 80 anni preso ancora una volta con la droga

Il 03 agosto 2019, in Fondi i Carabinieri della locale Tenenza traevano in arresto, nella flagranza R.T. 80ENNE e F.M. 47ENNE per “spaccio di sostanze stupefacenti.

I prevenuti, a seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e successiva perquisizione domiciliare, venivano trovati in possesso di complessivi gr.3 (tre) di cocaina e la somma contante di €.55,00, provento dell’attività di spaccio, e un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati trattenuti in attesa del rito direttissimo.