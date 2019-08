Prende a calci e pugni la compagna incinta di sei mesi: arrestato

Il 04 agosto 2019, alle ore 08.00 circa, in fondi (lt), militari dell’arma del luogo, unitamente ad una pattuglia della stazione cc di Monte San Biagio (Lt), traevano in arresto, in flagranza di reato, un cittadino brasiliano D.M. 31 enne.

In particolare il prevenuto, nella mattinata odierna, all’interno della propria abitazione, per futili motivi, aveva offeso, minacciato ed aggredito con calci e pugni la propria compagna convivente, che da tempo maltrattava, cagionandole lesioni giudicate guaribili in giorni 15, minacciando altresì ed opponendo energica ed ingiustificata resistenza ai militari operanti, intervenuti per contenere le sue escandescenze. La vittima è stata informata della possibilità di rivolgersi ad un centro antiviolenza, mentre l’arrestato sarà associato presso la casa circondariale di Latina.