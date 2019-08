Notte di San Lorenzo: in arrivo una serata danzante sulla spiaggia di Tumulito

Appuntamento sabato 10 agosto con la RINO GERARD BAND. A seguire dj set MATTEO E GUERINO.

La spiaggia di Tumulito si accende di musica nella serata di sabato 10 agosto presso lo stabilimento "Da Pino" a Tumulito che organizza una serata in spiaggia sotto le stelle cadenti a ritmo di musica.

Alle ore 21 :00 si parte con degustazione di prodotti tipici fondani birra alla spina. Il concerto evento di una delle band più apprezzate e seguite del sud pontino: la Rino Gerard Band con i grandi successi anni 70-80 di Rino Gaetano.

La coinvolgente band, che ormai dall'estate 2009 è una delle più interessanti realtà musicali della zona, continuando sempre a creare atmosfere di festa e divertimento in ogni live riproponendo le canzoni del cantautore calabro - romano, è composta da sei elementi: Gerardo Mastrobattista (voce), Riccardo Rizzi (sax), Leandro Sinapi (sax), Luca Cardesio (batteria), Daniele Santoro (tastiere) e Fabio di Alessandri ( chitarre).

Ma la serata nn finirà qui perché a seguire ci sarà il dj set di MATTEO E GUERINO che continueranno per tutta la notte ad allietare gli ospiti darci.

Quindi una serata in cui la musica, la spiaggia e l'estate saranno il centro del divertimento di più o meno giovani . Il tutto presso lo STABILIMETO DA PINO A TUMULITO , in via guado primo, 190... tel 3279418744.

L’ingresso è gratuito .