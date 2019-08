Monte San Biagio: mercoledì 7 agosto torna la festa dei giovani

Si terrà mercoledì 7 agosto, a partire dalle ore 20.00, la festa dei giovani organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni Battista in Monte San Biagio, un evento che mira ad "aprire le porte della Chiesa" a tutti i giovani del paese in una serata di condivisione, di musica e con un momento di spiritualità.

L'appuntamento si svolgerà sulla suggestiva location della terrazza panoramica della chiesa e prevede alle ore 20.00 visite guidate della chiesa di San Giovanni Battista, a cura di Cassandra Russo e Luca Dal Monte. Alle ore 20.30 si terrà il Sangria Party e DJ SET, a cura di Simonluca Cesale e Stefano De Filippis.

La festa è organizzata per i giovani e con i giovani, in collaborazione con i gruppi parrocchiali, per mettersi in cammino e in ascolto dei giovani, come auspicato anche dal Sinodo dei giovani. Per quest'occasione la Chiesa sarà aperta fino alle ore 24:00.