“Corri Marione”: domenica 11 agosto 8 km di percorso bevendo birra nella "Tenuta Mirabello"

L’ Atletica monticellana organizza per domenica 11 Agosto 2019 la "Corri Marione", corsa goliardica/ludica non competitiva che si terrà presso l'agriturismo Tenuta Mirabello.

Nordic Walking, Fitwalking o una semplice passeggiata: le modalità le scelgono i partecipanti ma il tutto dovrà avvenire bevendo birra all’interno dell’Agriturismo, ubicato a Borgo Sant’Antonio, in Via Sugarelle 14 (località Salto) Fondi (LT).

Il ritrovo è a partire dalle ore 16, la partenza ore 17:30. Il percorso prevede 8 km di puro divertimento sulle sponde del Lago di Fondi.

Il regolamento della "Corri Marione"

Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, i minori solo se accompagnati dai genitori i quali sono responsabili (fatto divieto del consumo di alcolici). Ogni concorrente (munito di documento di riconoscimento) al momento del ritiro del pettorale deve compilare e firmare la Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori. La presente gara sebbene inserita nel calendario UISP è esclusivamente un evento non competitivo a carattere goliardico. Sul percorso sono presenti 3 (tre) ristori dove i partecipanti, sotto il controllo dei giudici (che documenteranno sul pettorale l’avvenuto ristoro), dovranno consumare un boccale (0,2l) di birra al primo e secondo ristoro e (0,3l) al terzo. Il mancato consumo di tutti i boccali di birra determinerà l’esclusione del concorrente dalla classifica finale, mentre per ogni boccale non bevuto (+ 5 minuti di penalizzazione). Verrà fornita anche dell’acqua per i più deboli. E’ assolutamente vietato portarsi bevande alcoliche lungo il percorso, solo chi è in possesso del pettorale può usufruire dei boccali di birra. Il percorso è tutto segnalato ed è permessa la partecipazione di animali purché al guinzaglio. Il pettorale è cedibile ad altra persona, importante comunicare la modifica al ritiro dello stesso. Il tempo limite per portare a termine la gara è di 2,5 ore (due ore e mezza). Presenza di Ambulanza e Medico. Con l’iscrizione si ha diritto a: Parcheggio, Pettorale, ristori lungo il percorso, assistenza medica, assicurazione, panino con salsiccia e boccale di birra. Ci saranno premi per i primi tre Gruppi più numerosi e a sorpresa.

Terzo Tempo: Alla fine della premiazione per chi ama la sana e buona gastronomia con prezzi modici e accessibili a tutti l’Agriturismo Tenuta Mirabello sarà a disposizione di tutti i partecipanti e loro accompagnatori con Merende salate o dolci, aperitivi e molto altro. A seguire Porchetta Party, cena “CORRI MARIONE” (Menù speciale per la serata), specialità alla brace e pizzeria. Il tutto allietato da una fantastica serata danzante e cocomerata finale.

Il numero massimo di partecipanti è pari a 200

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 in preiscrizione; € 12,00 il giorno della manifestazione fino ad esaurimento pettorali entro 30’ dalla partenza. Chiusura preiscrizioni con versamento valido entro giovedì 8 Agosto 2019 o al raggiungimento dei 200 partecipanti. La tassa di iscrizione potrà essere pagata con bonifico bancario intestato a: A.S.D. Atletica Monticellana IBAN IT24U0529674040CC0030040907. Causale “Corri Marione” nome e cognome Singolo / Gruppo.

Modalità d’iscrizione: Su www.atleticamonticellana.it troverete la documentazione da scaricare e compilare in ogni sua parte. Finché l’iscrizione sia ritenuta valida, copia del bonifico effettuato unitamente al modulo di iscrizione dovranno essere inviati via mail a: mdidonatom@alice.it; Si ci può iscrivere anche presso l’Agriturismo “Tenuta Mirabello” Borgo Sant’Antonio Via Sugherelle 14 (località Salto) Fondi (LT) - TOP RUN lo specialista del Running in Via Arnale Rosso 3E Fondi (LT) Tel. 0771.523741 - TUTTOGIOCATTOLI in Via G. Gaboto 6 Fondi (LT) Tel. 0771.502705 – RAMACCI SPORT Via Lungolinea Pio VI 94 Terracina (LT) Tel. 0773.705939.

ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE: La manifestazione verrà annullata in caso di maltempo o per questioni legate alla sicurezza dei partecipanti e si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. In caso di annullamento o di modifiche, l’Organizzazione ne darà comunicazione in modo tempestivo a tutti i partecipanti ( compresa nuova data di svolgimento) tramite Email, attraverso il sito www.atleticamonticellana.it e la pagina evento su Facebook “Corri Marione”.

Per qualsiasi informazione: Michele 339.3685674 - Giulio Cesare 339.1167868

www.atleticamonticellana.it