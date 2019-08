Eroina e cocaina: preso a Sperlonga un 51enne di Fondi

Il 07 agosto 2019, in Sperlonga (lt), militari dell’arma del luogo, identificavano e deferivano all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, un 51 enne di Fondi (LT), trovato in possesso, in seguito a perquisizione personale, di grammi 0,5 circa di eroina e grammi 5,3 circa di cocaina suddivisa in dosi. Lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso.