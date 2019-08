Il Comune di Sperlonga su Goletta: "Fa terrorismo mediatico, l'acqua è pulita, domani nuove analisi"

Legambiente, in un comunicato diffuso oggi, sostiene che lo specchio di mare antistante via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria, sarebbe "fortemente inquinato".

Sulla scorta di un prelievo effettuato in seguito ad una segnalazione avuta attraverso il numero verde, bolla quello di Sperlonga come uno tra i mari più inquinati del Lazio.

Un annuncio che smentiamo categoricamente.

Le autorità competenti in materia di monitoraggio delle acque, Arpa Lazio e Acqualatina, infatti, non ci hanno segnalato alcun problema e attendiamo di ricevere ufficialmente i dati da Goletta Verde di Legambiente.

Le attività di analisi, sostenute volontariamente dal Comune di Sperlonga, ed effettuate due volte al mese da Arpa Lazio, non hanno prodotto alcun segnale negativo in quella zona.

Tant'è che qualora i valori fossero risultati "fortemente inquinanti" il Sindaco avrebbe avuto l'obbligo di emettere un'ordinanza immediata di divieto di balneazione. Così non è stato poiché i risultati di quei prelievi sono stati impeccabili.

Al fine di tranquillizzare i bagnanti abbiamo tuttavia richiesto ulteriori prelievi che verranno effettuati domani.

L'attenzione alla qualità delle acque, così come alle politiche ambientali, è da sempre una priorità per questa amministrazione comunale.

Invitiamo anche Goletta Verde ad assicurarsi della validità delle sue affermazioni e ad abbandonare le inutili e dannose attività di "terrorismo mediatico".

I link alle analisi ufficiali: