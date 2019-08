Cup fuori servizio, telefono e internet fuori uso all'ospedale: lo sfogo di Fratelli d'Italia Fondi

Rete internet guasta (il servizio ieri era già stato ripristinato) e cup fuori servizio: sono alcuni dei servizi segnalati da Fratelli d'Italia Fondi all'ospedale "San Giovanni di Dio" in una nota fiume.

“Sono servizi questi? Ma stiamo scherzando? - esordiscono Gaetano Lambraia e Francesco Pistillo della sezione locale del partito di Giorgia Meloni - L’ospedale è nostro non scordatelo mai!!!” E’ questa l’esclamazione con cui Francesco Pistillo di Fratelli d’Italia inizia il suo amaro sfogo dopo essere stato negli uffici del CUP nella mattinata di ieri.

Bruttisima la situazione che si è prostrata ai suoi occhi, ci racconta Gaetano Lambraia di Fratelli d’Italia, la rete internet e telefonica era guasta a quanto pare già da giorni. E non bastasse, questo disagio ne ha arrecati molti altri. Ma come sempre, nessuno si è preoccupato di salvaguardare i cittadini. Tutto semplicemente risolto dagli addetti ai lavori con l’affissione di un cartello indicante l’avviso: CUP FUORI SERVIZIO, RIVOLGERSI AL NUMERO VERDE.

Continua Gaetano Lambraia: un cartello che ha portato oltre che al disservizio, anche un disagio all’inverosimile per gli utenti, soprattutto ad anziani e malati. Ed il caso ha voluto che al momento in cui Francesco Pisitllo era in ospedale per prenotare una visita chirurgica personale, ha trovato davanti a se una persona disabile su carrozzella che non poteva accedere al piano sotterraneo in cui gli uffici CUP sono ubicati. Questo perchè lo stesso disabile per accedere al CUP avrebbe dovuto telefonare agli addetti preposti ad assistere il disabile per essere accompagnato all’ufficio CUP. Ma non funzionando la linea telefonica il malcapitato paziente con disabilità è rimasto sulle scale in balia di mille dubbi e perplessità e senza che nessuno lo informasse del disservizio.

Chiaramente si è fatto carico di tutto ciò il nostro Francesco Pistillo il quale ha preteso che un dipendente del CUP (mostratosi anch’egli gentilissimo e disponibile) salisse su per offrire quanto meno un servizio di informazione.

Noi di Fratelli d’Italia-Fondi ci chiediamo: “ma è possibile che un disagio arrechi ultriori disagi e disservizi a catena? Perchè tutto questo? Perchè questo nostro ospedale, deve essere martoriato ed umiliato in continuazione da una cattiva gestione Regionale che in tante consigliature decennali hanno solo sottratto, sottratto ed ancora sottratto all’ospedale di Fondi? Meritiamo tutto questo noi cittadini fondani e del comprensorio? Ci sarà mai una fine a tutto questo malessere?

Vorremmo avere semplicemente delle risposte serie seguite da provvedimenti immediati diretti a risolvere almeno questi disservizi, con una speranza sempre positiva, che quanto prima questo nostro ospedale venga nuovamente potenziato e pronto a dare assistenza piena ai cittadini di Fondi e del comprensorio tutto"