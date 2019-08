Divertimento sulla spiaggia Sperlonga: Ananè Vega torna a Bazzano Beach

Dopo lo straordinario successo della scorsa estate, quando lasciò addirittura la consolle per ballare con il pubblico, la dj americana di origini capoverdiane, Ananè Vega, torna, domenica 11 agosto, in quello che è diventato oramai un appuntamento fisso a Bazzano Beach. Su una delle spiagge più belle della costa laziale, e non solo, si staglia il lido che da diverso tempo propone ottima accoglienza, cucina di qualità ed una serie di servizi che non hanno nulla da invidiare alle strutture ibizenche. Bazzano Beach propone oramai da tempo, come colonna sonora ai suoi clienti, una musica mai banale e artisti di calibro nazionale ed internazionale. Una spiaggia paradisiaca che fa dell’intrattenimento e del divertimento la propria filosofia di vita.

D’altronde mentre l’arenile propone diverse modalità di uso, come gli ombrelloni, i lettini e gli originali harem, la ristorazione sposa appieno quell’equilibrio fatto di tradizione ed innovazione. Il servizio direttamente in spiaggia conferma la vocazione naturale di un lido pronto alle novità e soprattutto immediato nell’agevolarle.

Un team di ragazzi che condividono una passione prima che un lavoro. La stessa passione che mettono anche nella scelta degli artisti che rappresentano il cuore pulsante dei pomeriggi in riva al mare. Ananè Vega è dj, cantante e produttrice. Con l'album solista "Ananésworld" ha raggiunto il successo. La canzone d'apertura del disco "One Dream" è stata cantata da lei, accompagnata dagli Elements of Life, durante il Superbowl negli States. Si è esibita al Ballo degli ambasciatori sotto la presidenza Obama. Sul fronte sociale è stata invitata dal partito di Nelson Mandela al congresso nazionale africano e ha parlato a circa 10.000 bambini. Anané Vega è inoltre responsabile delle etichette musicali, Nulu Music e Nulu Electronic, che vantano un elenco impressionante di talenti provenienti da tutto il mondo e oltre 150 uscite discografiche. Più recentemente, con il lancio del party del movimento Nulu, Anané sta concentrando le sue energie in un viaggio musicale che la porta in giro per il mondo, realizzando un dj set pieno di arte, magia e atmosfera musicale. Moglie del famoso dj di origini portoricane Louie Vega, che ha scritto le pagine più importanti dell'House Music mondiale, condivide con lui, oltre alla consolle per diversi eventi, anche alcune produzioni discografiche. Aprirà il pomeriggio Paolo Pompei dj di suola romana da tempo sulla cresta dell'onda, direttore artistico e dj resident di uno dei più famosi club italiani il Room 26 di Roma.

Questo evento è reso possibile dal partner tecnico di Bazzano Beach, Yamaha commercial audio; con il supporto dell’Elaia Garden Hotel di Sperlonga, Corona, Red Bull, Remix Sound e i media partner Radio Immagine e 26 Lettere. Bazzano Beach, via Flacca, Sperlonga. Per informazioni e prenotazioni 3335691181.