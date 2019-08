Interruzioni idriche: da oggi tutte le comunicazioni su un pannello informativo digitale

Il sindaco di Fondi Salvatore De Meo rende noto alla cittadinanza che, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Fondi e Acqualatina SpA, da alcuni giorni è attivo presso l’aiuola spartitraffico di viale Regina Margherita un pannello informativo a led con modem interno tramite il quale saranno veicolate informazioni relative a manutenzioni della rete idrica, guasti improvvisi e tempi di riattivazione del servizio.

L’installazione del pannello si inserisce nel progetto di ampliamento dei canali informativi all’utenza avviato da Acqualatina già nel 2017, su proposta dei Sindaci dei Comuni maggiormente impattati dall’emergenza siccità.

Dichiara il Sindaco De Meo: «Ringrazio il Presidente di Acqualatina Michele Lauriola per aver favorito l’installazione di questo utilissimo strumento informativo che l’Amministrazione comunale utilizzerà anche per diffondere ulteriori informazioni di pubblico interesse, tra cui allerte meteo, avvisi sulla viabilità, news su eventi cittadini».

«I pannelli informativi installati in diversi Comuni si aggiungono ai numerosi strumenti da noi già utilizzati per fornire un’informazione quanto più capillare possibile ai cittadini-utenti, da quelli tradizionali come email e PEC, a quelli più moderni come il sito web, la pagina Facebook e l’invio di SMS agli utenti, strumento utilizzato da pochissimi altri gestori», afferma il Presidente di Acqualatina Michele Lauriola.

Prossima interruzione del flusso idrico lunedì 12 agosto

Nell’occasione si rende noto all’utenza che al fine di effettuare i lavori necessari all’attivazione della nuova condotta adduttrice a servizio della località San Magno e delle zone limitrofe, nel Comune di Fondi si effettuerà una Interruzione Idrica dalle ore 9.00 alle 13.00 di Lunedì 12 Agosto prossimo. Le zone interessate sono: via Provinciale Per Lenola, via S. Oliva e traverse collegate, via Colle Troiano e traverse collegate, via Provinciale San Magno e traverse collegate, via Rene e traverse collegate, via Vardito, via Ponte Gagliardo.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.