Il Laghetto Living si prepara ad un ferragosto da favola: cena musica e fuochi

Si festeggia il 14 sera il ferragosto da favola del Laghetto Living. Sotto la direzione della event planner Tiziana Lippa, la location più esclusiva di Sperlonga apre le porte, dopo una stagione di eventi celebrativi, ad una vera e propria festa per il pubblico tutto. Sulla splendida terrazza che affaccia su uno dei due laghi della città, la proposta culinaria rispecchia fedelmente il livello qualitativo che notoriamente il Laghetto Living esprime. Il cocktail di benvenuto apre le danze e il trionfo di mare segna l’arrivo dell’antipasto. I primi piatti, tra le altre cose, sono il fiore all’occhiello dello chef, ne vengono proposti ben due di diversa fattura ovviamente. Il pesce è il protagonista del secondo e la cheesecake chiude il percorso gastronomico. La parte artistica e quindi del divertimento è nelle mani e nella voce del gruppo musicale “BandAnomala”. Cinque musicisti che proporranno la colonna sonora perfetta per una notte che determina la stessa voglia di emozioni e suggestioni e di “fuga” del capodanno. Subito dopo il dj alimenterà, con le migliori hit degli ultimi quarant’anni, la voglia sfrenata di svago e ilarità. I fuochi d’artificio proposti direttamente sullo specchio d’acqua aiutano e non poco a rendere indimenticabile l’estate, la vacanza, l’evento. Laghetto Living, s.s. Flacca Km 11.100. Info e prenotazioni: 0771548379 - 3358358644.