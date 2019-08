Eroina sulla Roma-Napoli: arrestato un altro indiano carico di droga

L’08 agosto 2019, alle ore 16,40 circa, in Fondi (Lt), presso il locale scalo ferroviario, militari dell’arma del luogo, liberi dal servizio, traevano in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino indiano S.K. 51 enne, in Italia senza fissa dimora. L’uomo veniva sottoposto a controllo dai militari, insospettitisi della sua presenza, dopo essere sceso dal treno interregionale proveniente da Napoli e trovato in possesso di tre ovuli contenenti, complessivamente, grammi 19 circa di eroina, nonché di grammi 6 circa di papavero da oppio. lo stupefacente è stato quindi sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.