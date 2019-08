Passeggiate serali guidate per scoprire le bellezze di Fondi: l'iniziativa della Pro Loco

L'Associazione Pro Loco organizza, per domenica 11 agosto 2019, un tour serale a piedi per ammirare i luoghi storici, culturali e monumentali di Fondi.



Dalle ore 21,00 è previsto l'accredito e alle ore 21,30 si parte dalla Torretta d’Angolo in Piazza Porta Vescovo, 12 per la durata massima di due ore.



È richiesta a persona un’erogazione liberale all’associazione di euro 3,00. Prenotazioni e informazioni 3297764644.



Patrocino del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. L'Estate delle Meraviglie nella Regione Lazio.