“Migranti di ieri e di oggi”. Il Parco Monti Ausoni presenta il libro di Chiara Ingrao

Lunedì 12 agosto 2019 alle ore 20,30, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, in collaborazione con “Il Pavone” Libreria, presentano il libro di Chiara Ingrao “Migrante per sempre”.

L'evento che si terrà a Fondi nel Chiostro del Complesso di San Domenico in Largo Luigi Fortunato, porta il titolo: “Migranti di ieri e di oggi” e durante la presentazione sono previste letture e riflessioni.

Intervengono: Chiara Ingrao, autrice del libro; Don Stefano Castaldi, Parroco di Santo Stefano di Gaeta; Dhillon Karamjit Singh, portavoce della comunità indiana.

Modera l'incontro Marianna Coscione, le letture saranno a cura di Serina Stamegna e le fotografie di Gianni Saviano e Vera Frongia.

Per l'occasione, il dirigente del Parco Monti Ausoni, dott. Raniero De Filippis, presenterà la Biblioteca dei Popoli e delle Religioni, contenente già migliaia di volumi collocata all'interno del Complesso di San Domenico.

Oggi il grande tema planetario sono le migrazioni di popoli in cerca di migliori destini e proprio da questa urgenza universale parte la lunga narrazione, divisa in tre parti, che Chiara Ingrao ha costruito su una storia vera, quella che le ha raccontato A, che nel romanzo “Migrante per sempre” diverrà Lina.

Altra proposta culturale, dunque, nell'ambito della Notte bianca 2019