Musica e Parola a Sperlonga: questa sera la presentazione del romanzo storico di Luigi Crimaco

Si terrà domani 13 agosto, alle ore 21, la presentazione del Romanzo storico che si terrà presso la splendida location dell’Auditorium comunale di Sperlonga posto nel cuore del centro di Sperlonga

Si tratta di un evento letterario di grande valenza storico-culturale che sarà presentato dalla nostra notissima Dott.ssa Marisa De Spagnolis (Delegata del Sindaco ai Beni Archeologici , già direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga “Villa di Tiberio”)

L’evento sarà accompagnato e animato dalla voce recitante della professoressa Anna D’Acunto e dal M° Andrea Santangelo il quale suonerà dei brani evocanti la musica dell’ antica Roma in modalità Frigia e Syrix di Claude Debussy.

Una serata davvero molto bella e interessante, dichiara l’Assessore Stefano D’arcangelo, da vivere a Sperlonga divenuta ormai sempre palcoscenico ideale della “terra dei Miti” costituita in particolare dal territorio della Riviera di Ulisse .

Chi è Luigi Crimaco?

Nato a Roma laureato in archeologia, vive oggi in Umbria , nel borgo di Lugnano in Teverina. Ha effettuato numerosi scavi in alcune delle più importanti città romane della penisola, tra queste Puteoli, Sinuessa, Capua. E’ stato city manager a Pompei e tra i suoi meriti c’è quello di aver scoperto il luogo dove sorgeva la colonia romana di Volturnum.

E’ autore di numerosi saggi e articoli scientifici relativi a ricerche archeologiche.

E’ stato Direttore del Museo Di Piedimonte Matese (CE).

Attualmente dirige il Museo Civico Archeologico Biagio Greco di Mondragone ed è direttore di due missioni di scavo, nella villa romana di Columbrella e nei villaggi medievali di Rocca Montis Dragonis, entrambi nel territorio della città di Mondragone (CE)

Profilo della Professoressa Anna D’Acunt ( Voce recitante e Direzione artistica )

Dopo il diploma in pianoforte, si è’ dedicata alla recitazione ed allo studio del Teatro Musicale presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Ha ricevuto il Premio “Baia d’oro” da Italia Nostra, in qualità di direttore artistico della “Jucundus cantus, un ensemble di musica rinascimentale e barocca, dove si è esibita in qualità di Autrice, corista e Voce recitante.” E’ stata assistente alla regia di Stefano Piacenti per il “Tamerlano” di Haendel, tenutosi al Summer Festival di Gubbio. Si è esibita in qualità di Attrice e Regista in “Sonata drammatica”, testo e pianoforte di Ennio Porrino, con il pianista pluripremiato Eugenio Catone. E’ Autrice di diversi testi di teatro musicale, tra cui “Astraea Virgo” sulla figura di Elisabetta I per due voci recitanti e solisti, ed il “Dio Pittore”, sulla peregrinatio terrena della Vergine Maria, per voce recitante ed ensemble di musica vocale e strumentale. E’ vincitrice di due primi premi in Concorsi letterari nazionali ,di un terzo premio e di un Premio speciale della Giuria.Ha all’attivo diverse Regie di Teatro Musicale tra cui quella di Pierino ed il Lupo di Sergeij Prokofiev per quintetto di fiati, percussioni , pianoforte e voce recitante .E’ voce narrante per L’Unione nazionale ciechi. E’ laureata in Scienze dell’Educazione ed è docente a tempo indeterminato.

Profilo del Maestro Andrea Santangelo

Nato a Campobasso il 31 Ottobre 1994, inizia lo studio del flauto presso il corso ad indirizzo musicale della scuola media "L.Montini", poi prosegue nel Conservatorio "L.Perosi" di Campobasso, studiando dapprima con Alessio Persichilli ,poi con Giancarlo D'Abate e infine con Bruno Paolo Lombardi. Si diploma col massimo dei voti nel 2014,dopodiché si perfeziona a Pescara con Matteo Evangelisti. Conduce una varia attività concertistica, in formazioni cameristiche e orchestrali, tra cui il “Trio Ventum” vincendo borse di studio e riconoscimenti. Attualmente frequenta l'Accademia di Fiesole, nel corso di perfezionamento del M° Andrea Oliva.