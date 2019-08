Hc Banca Popolare di Fondi: con la partitella in famiglia si è chiusa la prima fase preparazione

Dopo i nove giorni iniziali di preparazione precampionato, è arrivato il momento di tirare le prime somme in casa HC Banca Popolare di Fondi. La rosa della serie A1 maschile, radunatasi agli ordini di mister Giacinto De Santis lo scorso 1° agosto, fin dai primi test atletici ha palesato una buona condizione, consentendo al tecnico rossoblù di seguire senza intoppi il programma prestabilito.

Gli atleti “fondani” hanno finora lavorato tanto e bene, alternando sedute in palestra ad altre di tecnica e tattica. Il primo test agonistico è stato rappresentato dalla classica partitella in famiglia, giocata venerdì 9 e vinta 33-31 dall’HC Banca Popolare di Fondi A (Arena, Leal, Mangiocca, Morreale, Pola, Pinto, Rosso e Sciorsci) contro l’HC Banca Popolare di Fondi B (D’Ettorre, Miceli, Oliveira, Pestillo, Tenore, Zanghirati e Marino. Quest’ultimo era presente per incitare il team “giallo”, ma tenuto precauzionalmente a riposo).

“Le sensazioni sono positive anche se dobbiamo restare con i piedi a terra, perché la strada è ancora molto lunga. Attualmente, considerando che siamo nel pieno della preparazione, le gambe sono ancora molto pesanti e queste amichevoli servono a scioglierci e ad entrare più in sintonia tra noi – ha dichiarato a fine gara il capitano rossoblù Stefano D’Ettorre –. Una cosa molto importante è che quest’anno, rispetto alla passata stagione, riusciamo ad allenarci con circa diciotto giocatori. Sono molto contento della rosa che è stata allestita, perché abbiamo in squadra dei ragazzi molto giovani…azzardo a dire dei giovani talenti”.

Dopo i meritati due giorni di riposo, gli uomini cari al presidente Vincenzo De Santis, torneranno in campo nella giornata di oggi per riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni: il 17 agosto nuovo test match; il 24 agosto torneo amichevole sul parquet del Palazzetto dello Sport di Fondi; il 31 agosto e 1° settembre il 18° “Trofeo Città di Fondi”. Molti sono quindi gli impegni che attendono la squadra rossoblù in queste settimane, con l'obiettivo di arrivare pronti all'esordio del 7 settembre in casa contro la matricola Raimond Handball Sassari.

HC Banca Popolare di Fondi A - HC Fondi Banca Popolare di Fondi B 33-31

HC Banca Popolare di Fondi A (Azzurri) : Arena 7, Leal 7, Morreale 1, Pinto 5, Pola 1, Rosso 7, Sciorsci 5.

HC Banca Popolare di Fondi B (Gialli): D'Ettorre 3, Mangiocca 2, Marino, Miceli 5, Oliveira 7, Pestillo 6, Tenore 4, Zanghirati 4.