Torna il "Catle Fondi Music Festival": appuntamento il 31 agosto e 1 settembre

Grandi ospiti di alto livello nel settore musicale costituiranno la giuria del contest "Castle Fondi Music Festival".

Parliamo di Jana Manira, Maurizio Caridi, Koost Project (Costel Preda), Luigi Zimitti: squadra capitanata dal grande Maestro Enzo Campagnoli. A loro il compito di valutare i più meritevoli fra cantanti e cantautori provenienti da ogni regione e da paesi vicini che si sfideranno duettando fra musica e parole. Ma le sorprese non finiscono qui.....sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare come concorrente.

In palio ci sono contratti discografici con la Koost Project. Al Festival possono accedere artisti singoli, duo, band e formazioni varie che abbiano un’età uguale o maggiore ai 4 anni (la verifica di tale età sarà effettuata con riferimento alla data della prima serata del “Festival”).

Potranno presentare le proprie domande di partecipazione alla preselezione per l’ammissione al Festival sia artisti privi di contratto discografico che artisti con contratto discografico (previa nulla osta della Casa Discografica). Al primo classificato Senior: contratto discografico con l'etichetta KOOST PROJET, realizzazione di inedito in video clip che diventerà famoso in tutto il mondo-Al primo classificato cat Junior composizione di un inedito con l'etichetta KOOST PROJECTN di Costel Preda

Al secondo classificato cat. Junior e cat. Senior composizione di un inedito con l'etichetta KOOST PROJECT di Costel Preda

Al terzo classificato cat. Junior e cat. Senior: composizione di un inedito con l'etichetta KOOST PROJECT di Costel Preda

PREMIO CRITICA di Marco Di Maio e Nicola Ursino - contratto discografico con l'etichetta DEVEGA

La giuria sarà così composta:da personaggi appartenenti al panorama artistico nazionale quali, Presidente di Giuria: il maestro Enzo Campagnoli. Giurati: Costel Preda, Luigi Zimmitti e Maurizio Caridi, Jana Manira ecc. Presenterà l'evento l'attrice e conduttrice Cinzia Cella o chi magari fosse interessato a trascorrere due serata fra musica, spettacolo e divertimento.come spettatore.......

L'appuntamento è sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Il primo giorno si esibirà la categoria junior, mentre il secondo giorno la categoria senior.

L'evento si terrà in Piazza Unità d'Italia, ai piedi del Castello, a partire dalle 20:30