Radio Show Italia 103e5 e Guardia Costiera di Gaeta in onda con INFOMARE 103e5

Anche per l’estate 2019, compresa l'impegnativa settimana di ferragosto, sulle coste della provincia di Latina, prosegue la collaborazione tra Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Gaeta e "Radio Show Italia 103e5" attraverso il prezioso strumento di comunicazione in FM chiamato "INFOMARE 103e5".

RSI103e5 è la prima emittente radiofonica che dedica i suoi contenuti informativi e le sue strategie di comunicazione all'intero comprensorio sud pontino, grazie ad una capillare copertura in FM di tutti i comuni della provincia di Latina, nella fascia costiera da San Felice Circeo a Minturno senza trascurare le località dell'entroterra.

Ogni giorno, alle 9.45 e 11.45, per tutta l'estate, notizie di pubblica utilità per vivere il mare sulla Riviera di Ulisse. Questa, in sintesi la mission del notiziario "INFOMARE 103e5"

«Siamo felici ed entusiasti - spiega il capitano di Fregata Federico Giorgi, comandante della Capitaneria di porto - di poter continuare questa collaborazione quotidiana, perché riteniamo fondamentale fornire una adeguata sensibilizzazione per tutti coloro che vanno in mare, per lavoro o per svago Guardia Costiera di Gaeta. L’educazione, l’informazione ed il rispetto delle regole in mare sono essenziali. Informarsi prima di mettersi in mare è molto importante – prosegue Giorgi - soprattutto in zone come queste del Golfo di Gaeta, circondato dalle montagne e spesso caratterizzato da repentine variazioni delle condizioni meteomarine; quindi, anche la conoscenza della tendenza prevista nel corso della giornata è utile per pianificare la propria navigazione, nel rispetto degli altri e dell’ambiente che ci circonda. Invito chi frequenta il nostro mare - conclude il Comandante - a sintonizzarsi su Radio Show Italia 103e5 ed ascoltare giorno per giorno, attraverso la voce dei nostri Ufficiali, gli aggiornamenti di #INFOMARE103e5: in questo modo potrete programmare al meglio le vostre vacanze e godervi le bellezze del litorale sud pontino e delle Isole di Ponza e Ventotene in tutta serenità e sicurezza».

«Siamo davvero gratificati dalla fiducia che ci ha rinnovato il Comandante Federico Giorgi - aggiunge Paola Galisai, editore di Radio Show Italia 103e5 – la collaborazione quotidiana con la Guardia Costiera per tutto il mio staff è decisamente motivante. Prosegue con soddisfazione reciproca, questa partnership che insisto nel definire naturale, perché RSI103e5 e la Guardia Costiera di Gaeta hanno confini identici, la stessa area di copertura e di servizio. INFOMARE103e5 - continua Paola Galisai – è ormai diventato un punto di riferimento per i tantissimi ascoltatori che navigano di fronte alle coste pontine, oppure frequentano le spiagge della Riviera di Ulisse. Non mi stanco di ringraziare tutto il gruppo della Guardia Costiera di Gaeta - conclude l'editore di RSI 103e5 - per lo splendido lavoro quotidiano, fatto e che si farà. Soprattutto in queste giornate di ferragosto: 'tutti al mare', ma nel rispetto della sicurezza, dell'ambiente e in generale delle regole per vivere il nostro splendido mare. Magari anche con un po' di plastica in meno».

