Beve, si mette al volante e causa un incidente con feriti: denunciato un 43enne di Fondi

In data 13 ago 19, i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libertà per il reato di “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” un 43enne del luogo. Il predetto, nel mese di maggio u.s., si poneva alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – cosi’ come accertato presso una struttura sanitaria del luogo – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti.