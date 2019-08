Sperlonga: ruba lo smartphone in discoteca, denunciato

Il 14 agosto 2019, in Sperlonga (Lt), militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di furto aggravato, un cittadino romeno minorenne che, la sera del 22 aprile di quest’anno, all’interno di una discoteca del posto, si impossessava di uno smartphone.

La refurtiva è stata recuperata dall’arma di cassino e restituita al proprietario.