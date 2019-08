Monte San Biagio: emergenza in zona Castello per continue perdite da fognatura

Nell'ultimo consiglio comunale, tenutosi presso la biblioteca comunale il 30 luglio scorso, i consiglieri di opposizione del gruppo Monte San Biagio Futura, hanno rappresentato all'amministrazione in carica alcuni dei problemi presenti sul territorio. In particolare è stato esposto all'amministrazione il problema della continua perdita della fogna in via Ferdinando II, zona Castello, e il gruppo Monte San Biagio Futura chiedeva e si auspicava un intervento definitivo al problema che si trascina ormai da mesi.

A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano la condizione di pericolo di via Ferdinando II, in consiglio comunale il gruppo Monte San Biagio Futura ha interrogato il Sindaco per quanto concerne la sicurezza stradale, ma soprattutto di igiene pubblica e sicurezza sanitaria esponendo il problema ed evidenziando il pericolo causato dall'abbassamento del tombino e dalla fuoriuscita dei reflui fognari.

Infatti, oramai da mesi quel tratto di strada è continuamente oggetto di lavori di manutenzione per la risoluzione del problema in questione, come segnalato dai residenti del posto ogni qualvolta si ripresentava sempre lo stesso problema.

All'interrogazione del gruppo Monte San Biagio Futura, il Sindaco rispondeva che ci sarebbe stato un nuovo intervento di manutenzione nei giorni a seguire il consiglio comunale, con un'azione risolutrice e definitiva.

Qualche giorno dopo, il 2 agosto l'intervento di manutenzione era terminato, come pubblicizzato dagli amministratori di maggioranza. Il gruppo MSB Futura non poteva che rallegrarsi per la risoluzione del problema che creava non poco disagio alla collettività.

Purtroppo, passate due settimane dal termine dell'intervento, ieri sera i cittadini ci hanno segnalato (con tanto di foto) che il guasto al sistema fognario non è stato risolto. Si è verificata nuovamente la fuoriuscita dei reflui fognari dal tombino, scorrendo lungo via Ferdinando II hanno raggiunto via Madonna della Ripa, passando davanti al ristorante "La Fraschetta", lasciando odori insopportabili che si sono propagati in tutta la zona.

Come previsto, quell'intervento tanto pubblicizzato come risolutore, non è stato in grado di garantire la tenuta della rete fognaria e i residenti della zona si ritrovano a vivere per l'ennesima volta lo stesso disagio. Oltre al danno d'immagine per il paese che in questo periodo si trova ad accogliere quei pochi turisti che lo frequentano, oltre loro per i residenti ciò comporta un quotidiano disagio e addirittura in alcuni casi un vero e proprio rischio per la circolazione di pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e automobili e soprattutto per la salute delle persone e l'igiene pubblica.

Al prossimo consiglio comunale, il gruppo MSB Futura, tornerà a chiedere spiegazioni sul perché continui interventi non riescono mai a risolvere definitivamente tale problema e solleciterà la maggioranza affinché tale problema non crei più altro disagio alla collettività.

Come promesso durante la campagna elettorale, Monte San Biagio Futura avrebbe preso in carico tutte le istanze e le richieste che provengono dalla collettività, analizzando le situazioni di disagio e promuovendo interventi e interrogazioni in consiglio comunale.

I consiglieri di Monte San Biagio Futura sono costantemente a lavoro sul territorio monitorando situazioni di pericolo già esistenti, riscontrando e analizzando le diverse problematiche che quotidianamente arrecano disagio alla collettività, valutando attentamente le criticità da riportare all'attenzione dell'Assise comunale.