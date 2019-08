Partitella in famiglia per l’HC Banca Popolare di Fondi

Buone notizie arrivano anche dal secondo impegno agonistico stagionale dell’HC Banca Popolare di Fondi, ossia l’amichevole in famiglia tra squadra A (azzurra) e squadra B (gialla). Al termine di una gara molto combattuta e di buon livello, la compagine in casacca azzurra aveva la meglio sui ragazzi che indossavano la maglietta gialla con il risultato di (41-36).

Nel match di sabato pomeriggio i rossoblù scendevano in campo senza Mangiocca, Miceli, Morreale e Pestillo, ma con l’apporto di diversi ex beniamini del pubblico fondano. I ragazzi di mister Giacinto De Santis, nonostante il grande carico di lavoro (arrivavano da una settimana di doppie sedute giornaliere di allenamenti), mostravano una buona condizione ed un buon affiatamento. Al termine dei 60’ di gioco, la formazione composta da Vincenzo Di Manno, Oliveira, Pola, Pinto, Rosso, Sciorsci e Zizzo ha sconfitto il team composto da Arena, Luca Conte, D’Ettorre, Leal, Marino, Tenore e Zanghirati.

Buone indicazioni ha ottenuto mister Giacinto De Santis al termine delle due partite in famiglia:

Abbiamo deciso di fare due amichevoli tra di noi per dare minutaggio a tutti in modo equo. Sono state due partite equilibrate e tirate dove nessuno ci stava a perdere e questo è buon segno. Queste partite ci sono servite da allenamento e da rodaggio allo stesso tempo sia fisico che mentale. Abbiamo scaricato il lavoro fatto in queste tre settimane. Ora passeremo alla fase successiva.