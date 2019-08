“LaVoceVerdedelSudPontino”, Mercoledì alle ore 12 online il numero 2

Siamo in piena Estate ma l’attività dei Volontari di “Fare Verde” in Provincia di Latina non si ferma, e mantenendo gli impegni presi con sostenitori e lettori, Mercoledì 21 Agosto alle ore 12 sarà on line il numero 2 de “LaVoceVerdedelSudPontino”, il bollettino di informazione promosso dai Gruppi dell’Associazione Ambientalista delle realtà di Fondi, Formia, Monte San Biagio e Terracina.

Anche in questa pubblicazione non mancheranno firme importanti. L’Editoriale, ad esempio, è stato curato da Mariasole Bianco, esperta di conservazione dell’ambiente marino, scienziata e divulgatrice ambientale, Fondatrice di "Worldrise" e promotrice della Campagna #ilmareiniziadaqui. Laureata in gestione e conservazione dell’ambiente marino all’Università di Genova, con un Master in gestione delle aree protette, Mariasole è stata esperta oceanografa per la trasmissione televisiva “Kilimangiaro”. La sua più grande passione è il mare, o meglio, la difesa del mare, tanto che dal 2013 guida “Worldrise”, un'Associazione no profit che crea e promuove Progetti per la tutela dell'ambiente marino, coinvolgendo giovani studenti e neolaureati. Anche in virtù del suo ruolo di Docente di “Divulgazione Naturalistica” presso l’Università di Genova e membro della “World Commission on protected Areas” dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), le abbiamo chiesto un appello per la salvaguardia del nostro mare.

Al Consigliere Comunale di Latina Matteo Coluzzi, già ospite della due giorni di “Fare Verde” a Settembre dello scorso anno in quel di Fondi, abbiamo, invece, chiesto di esporci le criticità ambientali della Città capoluogo di Provincia: dalla discarica di Borgo Montello alla Centrale Nucleare di Borgo Sabotino, l’emergenza amianto ed i preoccupanti dati relativi al Registro Tumori, dall’abusivismo edilizio ai reati contro la biodiversità. All’interno del bollettino di informazione anche gli articoli di Marianna Gambino per “Fare Verde” Formia ed Alessandro Colazingari per il Gruppo di Terracina, rispettivamente dedicati all’allarmante caso registratosi nelle scorse settimane a Spigno Saturnia in prossimità della Sorgente Capodacqua, attualmente oggetto di indagini per verificare l’eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari da parte di “Acqualatina”, ad una distanza non consentita dalle normative vigenti, che hanno causato, tra l’altro, la morte di centinaia di api, ed alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, con le iniziative in programma dal 16 al 22 Settembre prossimo sul territorio. In ultima pagina, infine, le firme di Antonio Valente e Rita Feuda, il primo autore di un articolo sulla “seconda vita” del chewing gum grazie all’intuizione della giovanissima Anna Bullus, ideatrice di un progetto di riciclo che trasforma le gomme da masticare in stivali e cover, la seconda della presentazione di un importante evento plastic free in programma il 7 e 8 Settembre nel cuore del Centro Storico di Monte San Biagio, dedicato allo street food ed all’arte, con un approfondimento tematico curato da “Fare Verde” nella mattinata di Domenica 8 Settembre presso la Biblioteca Comunale.

Il numero 2 de "LaVoceVerdedelSudPontino" sarà on line alle ore 12 di Mercoledì 21 Agosto, sulla Pagina Facebook di "Fare Verde" Provincia di Latina ed attraverso gli account dei Gruppi Locali che prendono parte al Progetto. Per maggiori informazioni: lavoceverdedelsudpontino@gmail.com

"Fare Verde" Fondi, Francesco Ciccone

"Fare Verde" Formia, Marianna Gambino

"Fare Verde" Monte San Biagio, Rita Feuda

"Fare Verde" Terracina, Roberta Di Girolamo