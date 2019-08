Sperlonga: mostra di Armando Sodano dal 22 al 29 agosto

Resti di Civiltà

Il titolo della mostra vuole ricordare quel che siamo stati e ciò che rimane del nostro tempo. Dalle città al paesaggio secondo una mia personale visione. Ho integrato dei testi scritti a supporto.dei soggetti rappresentati, I dipinti sono realizzati con diverse tecniche pittoriche,: acquarello, smalti, olio e ossidi.

Con questa mostra, auspico di riuscire a far emergere qualche riflessione o considerazione al visitatore, sulla bellezza e decadenza della nostra Terra.

Dal 22 al 29 agosto – Sperlonga – Auditorium, ex chiesa Santa Maria delle Speloncae. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 24.00 – sarà presente l'artista.

Il viaggio di chi emigra dalla propria terra, dalla propria anima, dalla propria famiglia. Mille difficoltà da affrontare in mare aperto, siamo tutti là, nelle stesse barche. Non illudiamoci sulla nostra felicità, essa coincide con quella degli altri. Anche la nostra Terra è in viaggio. Sempre!

Testo di Armando Sodano

Armando Sodano è nato a Napoli nel 1963, diplomato al Liceo Artistico di Latina e laurea in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma. L’artista insegna educazione artistica all’Istituto Comprensivo “Montessori” di Terracina. Come Presidente dell’Associazione Culturale “I colori della vita” si occupa a tutto campo di educazione all’arte con corsi e laboratori per bambini ed adulti, collaborando con numerosi enti pubblici ed associazioni artistiche organizzando eventi didattici per studenti. Ha esposto in prestigiose sedi di molte città italiane ed estere tra le quali Roma, New York, Trento, Fuerteventura Mantova, Arezzo, Innsbruck, Amalfi, San Gimignano, Reggio Emilia, San Felice Circeo, Grosseto, Sperlonga, Abbazia di Fossanova, Viterbo. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.