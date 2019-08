Destra Sociale: fondi regionali affidati al consorzio “FONDI PIU'”...Dove sono?

Avevamo promesso che saremmo tornati sull'argomento “FONDI PIU”, consorzio di cui presentato progetto “Rete di Fondi” approvato dalla Regione Lazio con determina (n. G07999 del 07.06.2017) che prevedeva il trasferimento di fondi regionali e di fondi comunali, progetto che sembra essere ormai lontano o addirittura svanito nel nulla.

Per chi si era perso il primo articolo, dove la sezione della “Destra Sociale Fondi” aveva puntato i riflettori su alcune determine del Comune di Fondi (Numero 1331 del 18-12-2017 - Numero 1353 del 18-12-2018 - Numero 1443 del 27-12-2018), in cui si parlava di liquidazione di danaro pubblico, a favore del consorzio “FONDI PIU’”, progetto denominato “RETE DI FONDI” .

Bello ma se fosse stato attuato. Danaro pubblico, elargito a favore del Consorzio, di cui ad oggi sono stati erogati tre acconti per un totale di euro 60.000,00, soldi pubblici versati a fronte del progetto presentato, mai iniziato.

A distanza di qualche anno, dal primo acconto e dei successivi, ancora non si vede la luce:

Ecco!!! A riproporre di nuovo le stesse domande di mesi fà è il coordinatore Alberto di Fazio:

Quando verrà iniziato questo progetto e quando verrà portato a termine? Che modalità verranno utilizzate per l’esecuzione dei lavori? Chi saranno le imprese incaricate a svolgere questi lavori? Verrà fatta una gara per l’affidamento dei lavori? Oppure sarà affidata in modo diretto ai soliti noti?

Porgiamo le stesse domande fatte mesi fa con un altro comunicato ma dove non è avvenuta mai una nessuna risposta.

Abbiamo ormai molti dubbi sul fatto questo progetto possa andare in porto, in quanto sono preoccupato per i molti commercianti, che hanno aderito a questo consorzio: molto probabilmente sono stati tenuti volutamente all’oscuro dello sviluppo del progetto, degli acconti pervenuti e di molte informazioni che in qualità di soci consorziati avrebbero dovuto invece conoscere!

“Destra Sociale Fondi” continuerà a monitorare la vicenda che da molto tempo ormai è stata messa in evidenza; cosa che nessuno mai ha preso in considerazione, ne forze politiche di opposizione e ne tantomeno l'amministrazione...