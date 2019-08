Sabato 24 la prima edizione dell’Handball Summer Fest

Prosegue senza soste la preparazione dell’HC Banca Popolare di Fondi, che sabato 24 agosto ospiterà sul parquet del Palazzetto dello Sport lo Sporting Club Gaeta ed il Noci Pallamano nella prima edizione dell’Handball Summer Fest. Le tre squadre, di cui due partecipanti al prossimo campionato di Serie A1 ed i pugliesi che si cimenteranno nella Serie A2, si sfideranno a partire dalle 16.00.

Il torneo verrà aperto dalla sfida tra i padroni di casa ed il Noci, seguita alle ore 17.30 dal match tra Sporting Club Gaeta e la formazione nocese. Alle 19.00, circa, il primo derby stagionale tra HC Banca Popolare di Fondi e Sporting Club Gaeta. Questo il programma completo degli incontri:

Sabato 24 agosto, ore 16.00: HC Banca Popolare di Fondi – Noci Pallamano

Sabato 24 agosto, ore 17.30: Sporting Club Gaeta – Noci Pallamano

Sabato 24 agosto, ore 19.00: HC Banca Popolare di Fondi – Sporting Club Gaeta

La società fondana, durante il precampionato, ha voluto organizzare una sorta di “festa estiva” della pallamano, invitando squadre di buon livello, che possano rendere spettacolari i tre match. Lo Sporting Club Gaeta è il team che la squadra rossoblù conosce meglio, avendolo già affrontato diverse volte negli ultimi anni: gli uomini di Onelli si presenteranno con diverse novità rispetto alla scorsa stagione.

La squadra meno conosciuta è il Noci Pallamano, formazione partecipante al prossimo torneo di Serie A2 e allenata dall’ormai ex capitano della nazionale azzurra Pasquale Maione, che ha subito accettato l’invito ad affrontare avversari che militano nel massimo campionato nazionale. Le tre squadre si affronteranno in gare da 50’ (due tempi da 25’), al termine delle quali verranno assegnati due punti per la vittoria ed uno per il pareggio, come da regolamento federale.

Parola al campo, ora, per avere qualche indizio in più sul campionato ormai imminente e per vedere quale squadra vincerà la prima edizione dell’Handball Summer Fest.