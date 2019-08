Era un indiano residente a Fondi il cadavere rinvenuto nel canale a Terracina

In data 24 agosto 2019, in Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione unitamente al N.O.RM. della Compagnia, coadiuvati dal personale del Reparto Dattiloscopia Preventiva di Roma, nell’ambito dell’attività investigativa concernente al rinvenimento del cadavere avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un canale, lo identificavano in SINGH Pal, nato in India il 04/08/1968, domiciliato a Fondi (LT), di fatto senza fissa dimora, bracciante agricolo, censurato.