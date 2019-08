Sapori & Tradizioni: organizzazione impeccabile, cucina eccellente e tante presenze

La seconda ed ultima serata accoglie ancora maggior pubblico rispetto all’esordio e va al di sopra di ogni aspettativa.

In una cornice naturale suggestiva, come quella della Sughereta, va in scena la prima edizione di un evento che ha stupito tutti. L’organizzazione è impeccabile, la cucina eccellente. Il pubblico apprezza ogni singolo dettaglio e ciò riempie d’orgoglio chi, per mesi, ha lavorato dietro le quinte.

L’Associazione Campo Marinello, infine, intende ringraziare tutte le attività commerciali, il pubblico presente e ciascun componente del proprio staff per aver reso possibile la realizzazione di tale manifestazione.”