Giovedì a Fondi l'incontro con il presidente dell'Anac Raffaele Cantone promosso dalla Comunità di Sant'Egidio

Sarà come di consueto il chiostro del Complesso di San Domenico in Fondi a fare da cornice all’appuntamento culturale estivo organizzato dal Comune e dalla Comunità di Sant’Egidio, che – come anticipato nelle scorse settimane – per l’edizione 2019 vedrà protagonisti Raffaele Cantone e Mons. Vincenzo Paglia.

L’appuntamento è per Giovedì 29 Agosto prossimo alle ore 20.30, quando il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita presenteranno il loro libro “La Coscienza e la Legge” (Laterza, 2019).

Ne discuteranno con gli autori l’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari e il Fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con MOF - Centro Agroalimentare all’Ingrosso, Banca Popolare di Fondi, Conad Superstore Fondi ed è patrocinata dal Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

“La Coscienza e la Legge” è un’illuminante confronto tra un uomo di Stato e un uomo di Chiesa, che mescolando filosofia, giurisprudenza e teologia, problematizza e approfondisce il concetto di “giustizia”, considerandone le ricadute sulle principali questioni dell’attualità politica. Il volume affronta diffusamente il tema dell’immigrazione, nonché altri temi nevralgici del nostro tempo come la sicurezza, la corruzione, il perdono, la pena di morte, la questione carceraria, l’ingiustizia. Sollecitati dalle questioni proposte dal giornalista de «L’Espresso» Emanuele Coen, i due autori si confrontano di capitolo in capitolo, a partire dalle loro differenti esperienze e visioni del mondo, in un dibattito virtuoso che affronta tutti i temi caldi che con la giustizia hanno a che fare, cercando di comprendere e definire insieme cosa è giusto.