Incendi, l'appello di Fare Verde: "Una telefonata può salvare il nostro territorio"

"Fondi devastata dagli incendi" titola oggi Il Messaggero.it. "Continua l’emergenza incendi nella Piana di Fondi" scrive h24notizie.com. La nostra Città è letteralmente sotto assedio. Non c'è altra definizione che possa meglio spiegare la situazione che si sta vivendo sul territorio. Ancora roghi, alcuni proprio in aree già colpite nei giorni scorsi, ed anche il fine settimana appena conclusosi ha fatto registrare il solito copione. Il preoccupante ed assordante silenzio delle Istituzioni da una parte, l'impegno costante dei Volontari dall'altra, nel mezzo ci sono gli ettari ed ettari di verde che stanno andando in fumo.

Per questo rivolgiamo un Appello a tutti i Cittadini di Fondi e del comprensorio: una telefonata può salvare il nostro territorio! Invitiamo tutti alla massima attenzione, ed a segnalare immediatamente eventuali situazioni di rischio. Qui di seguito trovate i recapiti telefonici delle Autorità e delle organizzazioni competenti in materia:

Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio 803 555

Carabinieri Forestali 1515

Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale 0771 53 15 12

Vigili del Fuoco 115

Falchi Pronto Intervento Volontariato Protezione Civile 0771 51 10 29

Servizio Sanitario di Emergenza 118

Numero unico di Emergenze 112

Carabinieri – Tenenza di Fondi 0771 50 20 20

XXIIa Comunità Montana 0771 58 91 59

Polizia Locale di Fondi 0771 51 68 1

Associazione Protezione Civile Città di Fondi 331 86 38 000

#stopincendiboschivi #difendiamoilnostroterritorio #fareverdefondi