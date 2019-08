Gli edemi dell'arto inferiore e l'approccio interdisciplinare: workshop in arrivo

Il Congresso ha lo scopo di approfondire alcune tematiche nel campo delle ‘’FLEBOLINFOPATIE’’ e sarà articolato insieme ad esperti del settore che svolgeranno relazioni sullo stato dell’arte e sulle nuove prospettive terapeutiche condivise in una Tavola Rotonda Multidisciplinare. Inoltre sarà parte integrante dell’evento una prova pratica suddivisa in tre distinti Corsi: sulle Medicazioni Avanzate, sul Bendaggio ElastoCompressivo e sulla VAC therapy. Questa è un’iniziativa atta a migliorare le conoscenze ed i trattamenti innovativi di queste patologie, sia nei nostri nosocomi che sul nostro territorio, per offrire ai nostri pazienti il miglior risultato possibile. Vi aspettiamo, nell’autorevole scenario dell’Auditorium della Sede Centrale della Banca popolare di Fondi (LT), per condividere questo momento di aggiornamento scientifico e far sentire la vostra partecipazione all’importante evento.

LA BROCHURE CON IL PROGRAMMA COMPLETO GIORNATA PER GIORNATA