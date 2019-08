Cena, musica e spettacolo sotto le stelle venerdì a “El Sombrero” di Sperlonga

Il piano show di Ciro Corcione, il dj set di Desgro e Fabiano Venturini e le specialità di chef di Igor Margotti: sarà una serata d'autore, sotto le stelle di una magnifica terrazza vista mare quella in programma domani venerdì 30 agosto a “El Sombrero” di Sperlonga.

Per gli amanti delle cene spettacolo ma anche per chi è in cerca di un'iniezione di musica e divertimento per salutare l'estate, quello di domani è un evento imperdibile.

Si partirà alle 21:00 con il dinner-piano show, antipasto di una notte tutta da ballare tra dj-set e tanto divertimento.

L'organizzazione prevede infatti anche un secondo ingresso a partire dalle 23 dedicato a chi è interessato soltanto al dopo cena.

Il costo di ingresso, in questo caso, è di 20 euro e include un drink.

Non solo musica e un menù doc – anticipa l'organizzatore Marcello Gervasio - chi conosce il mio stile sa che amo costruire eventi completi: esperienze totalizzanti e travolgenti. Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli: dalla cena, ai drink, dalla musica da cantare ai momenti dedicati a chi ama scatenarsi in pista. È per questo che lavoro con grandi professionisti come Ciro Corcione, un trascinatore di folle con interi locali che si ritrovano a cantare all'unisono, e Igor Margotti, le cui specialità culinarie sono note ben oltre i confini partenopei. Il tutto armonizzato da un dj set di livello, quello di Desgro e Fabiano Venturini, e ambientato in una location mozzafiato.

Anche Sperlonga, insomma, avrà un assaggio dei grandi eventi che caratterizzano la movida partenopea: dal Joia di Napoli a Torre San Severino a Giugliano in Campania, dal Castello di Limatola al più vicino Aeneas Landing di Gaeta.

Il piano show di Ciro Corcione

Ciro Corcione, 27 anni, tastierista e cantante è ormai noto in tutto il centro Italia con il suo piano show all'italiana.

Da Capri a Milano, dai locali pugliesi più in voga alla movida vista mare della Calabria: l'estate 2019 è stata una girandola di appuntamenti per Corcione che ha fatto cantare i più noti locali d'Italia con il suo repertorio revival 70-80 impreziosito dai grandi successi della musica contemporanea italiana. A “El Sombrero” ci sarà da ballare, quindi, ma anche da cantare tra brindisi e momenti di rara intensità.

Il dj set di Alessio Desgro e Fabiano Venturini

Non solo musica italiana perché, dopo il dolce, la serata lascerà spazio al dj set di Alessio Desgro e Fabio Venturini.

Cosa c'è da aspettarsi? Reggaeton, hit del momento e la selezione musicale di due professionisti del dancefloor che, da 15 anni, fanno vibrare le più note discoteche del centro Italia.

La cena a cura dello chef Igor Margotti

Lo chef, Igor Margotti, è un volto noto del settore ed è noto per rivisitare con amore e fantasia i piatti tipici della tradizione.

Questa la proposta per la cena spettacolo di domani:

Antipasto: Tagliatella di seppia con crudo di peperone

Primo: Mischiata di pasta e ceci con cozze e peperoncini di fiume

Secondo: Bistecca di tonno rosso con insalatina di orzo e croccante di verdure

Dolce: Ricotta e percoca campana con biscottino sablé



Info e prenotazioni al numero 327-3195706 .

Cena spettacolo: 50 €

After dinner: 20 €

El Sombrero - Via Flacca km.18,400 Sperlonga (LT)