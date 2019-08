Troppi rifiuti nei canali, a Sperlonga si rischia un maxi allagamento: la denuncia del M5S

Il sit in del M5S organizzato dopo Tiberio1 a Sperlonga

Il Meetup 5 Stelle di Sperlonga comunica di aver segnalato, con una nota inviata ieri, a tutti gli Enti preposti, la presenza, all' interno delle cunette poste ai margini della Strada Regionale Flacca, in territorio di Sperlonga (LT), di un'elevata quantità di rifiuti solidi urbani e materiale plastico che impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche con rischi di allagamento nei prossimi periodi piovosi.

E' stato chiesto a tali Enti di porre in essere tutti i necessari ed opportuni interventi, di rispettiva competenza, per la soluzione del caso. Tale problematica, a nostro parere, costituisce uno dei numerosi risultati negativi della gestione, a dir poco disastrosa, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani posta in essere a Sperlonga negli ultimi anni e della chiusura, da parte dell'Amministrazione Comunale, di tutte le isole ecologiche, invece funzionanti nei Comuni limitrofi che pure hanno adottato cd. sistema "porta a porta.

Continuano a sfuggire all'attenzione dell'Amministrazione Cusani, sempre più autoreferenziale e chiusa in se stessa - che tramite il suo Assessore "portavoce" si impegna incessantemente nella diffusione proclami trionfalistici basati sul nulla o in attacchi all'Amministrazione di un Comune confinante - i reali problemi della cittadinanza sperlongana che, invece, meritano essere affrontati e risolti immediatamente.