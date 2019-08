L'unità cinofila Fiona è operativa: in arrivo controlli antidroga nelle scuole e in tutti i luoghi sensibili

Come anticipato dal Sindaco di Fondi Salvatore De Meo nel corso della recente conferenza stampa quadrimestrale, è operativa da alcuni giorni l’Unità cinofila della Polizia Locale, prevista dalla modifica e integrazione del Regolamento di P.L. approvato nel mesi scorsi in Consiglio comunale.

Lo rende noto il Comandante PL Giuseppe Acquaro, informando che sono previsti servizi mirati negli spazi pubblici, ivi compreso il centro storico, per la vigilanza e il controllo degli stessi e in particolare per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quello di Fondi è il primo Corpo di Polizia Locale nella regione Lazio ad essersi dotato di un’Unità cinofila propria. Dopo un periodo di addestramento durato alcuni mesi presso il centro specializzato di Nettuno, il cane da pastore belga Fiona in forza al Comando PL è dunque operativo e affiancherà gli agenti in servizi svolti anche in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine del territorio.