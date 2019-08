Pallamano: torneo e presentazione delle squadre di serie A1 maschile e A2 femminile

Sarà un weekend particolarmente intenso quello che attende l’HC Fondi, con in programma la XVIII edizione del “Trofeo Città di Fondi” e la presentazione ufficiale delle squadre che rappresenteranno il sodalizio rossoblù nel massimo campionato maschile e in serie A2 femminile.

L’ormai tradizionale torneo, che rappresenta l’ultimo banco di prova prima dell’avvio del campionato, è articolato su due giornate di gare. Scenderanno per l’occasione sul parquet del Palazzetto dello Sport di Fondi, oltre ai padroni di casa, le due compagini pugliesi che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A1 maschile: Accademia Conversano e Junior Fasano. Il torneo verrà aperto sabato 31 agosto alle 11.30 dalla sfida tra HC Banca Popolare di Fondi ed Accademia Conversano; nel pomeriggio – alle 18.30 –, invece, si giocherà il derby pugliese tra Accademia Conversano e Junior Fasano; chiude il XVIII Trofeo Città di Fondi, domenica 1° settembre alle 10.30, la gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Junior Fasano. Questo il programma completo degli incontri:

Sabato 31 agosto, ore 11.30: HC Banca Popolare di Fondi – Accademia Conversano

Sabato 31 agosto, ore 18.30: Accademia Conversano – Junior Fasano

Domenica 1° settembre, ore 10.30: HC Banca Popolare di Fondi – Junior Fasano

Parola al campo, ora, per avere qualche indizio in più sul campionato ormai imminente e per vedere quale squadra alzerà al cielo la Coppa come vincitrice del XVIII “Trofeo Città di Fondi”.

Nel tardo pomeriggio di domenica si terrà poi la presentazione ufficiale delle squadre rossoblù (HC Banca Popolare di Fondi ed HC Fidaleo Fondi) a tifosi, appassionati, giornalisti ed autorità. L’appuntamento per tutti i sostenitori e gli sportivi fondani è dunque per domenica prossima, 1° settembre, alle ore 19.00 presso la Sala Carlo Lizzani (all’interno del Chiostro di San Domenico). Oltre alla presentazione degli atleti ed atlete rossoblù, nel corso della serata verranno esposti dalla dirigenza rossoblù i vari progetti, a partire da ciò che riguarda il settore giovanile con il cosiddetto “Progetto Scuola” fino ad arrivare agli impegni delle squadre di categoria e agli obiettivi delle squadre senior. La società, come anche la maggior parte dei sostenitori, vuole alzare l’asticella e puntare sempre più in alto. Per realizzare questo progetto, però, serve l’aiuto di tutti, non solo atleti, tecnici e dirigenti. È possibile, quindi, sostenere il club con un piccolo contributo, sottoscrivendo una delle tre card disponibili: Junior, Red&Blue ed Exclusive. Le suddette card daranno la possibilità di assistere agli incontri interni usufruendo di riduzioni sul prezzo del biglietto per le gare interne della Serie A1 maschile, che sarà di 5€, ma anche di ottenere sconti e vantaggi presso i negozi convenzionati con l’HC Fondi.

“Quello che è ormai alle porte, sarà un weekend importantissimo per la nostra società, sia dal punto di vista sportivo che societario – dichiara il presidente rossoblù Vincenzo De Santis –. Con il Trofeo Città di Fondi (giunto ormai alla XVIII edizione) e l’evento di domenica sera, ci presentiamo ufficialmente alla cittadinanza. Per noi è un appuntamento importante, perché vogliamo far conoscere la nostra grande famiglia veramente a tutti, in modo particolare a chi non ha ancora avuto il piacere di farlo. Vi aspettiamo sabato e domenica prima sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Fondi e poi presso la Sala Lizzani all’interno del Chiostro di San Domenico”.