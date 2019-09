Di nuovo attivi i lavoratori di educazione ambientale: l'annuncio del Parco dei Monti Ausoni

Il presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Bruno Marucci, comunica che dal 30 agosto 2019, dopo il completamento di alcuni lavori di manutenzione, l’Ente Parco ha riattivato il proprio Laboratorio di Educazione Ambientale.

La sede della struttura è in via Cavour 44, nel centro storico del comune di Fondi, in provincia di Latina, al piano terra della sede dell’Ente Parco.

Dal Laboratorio è possibile accedere al giardino annesso a Villa Cantarano, struttura regionale sede dell’Ente Parco, con area attrezzata e piante autoctone e dunque con la possibilità di svolgere direttamente sul posto specifiche attività di conoscenza e riconoscimento della flora del territorio.

Anche a fronte delle sfide ambientali che stiamo vivendo, prosegue con determinazione l’impegno dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi– conclude il presidente Marucci - per la realizzazione e l’offerta più ampia possibile di servizi e attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, in favore in particolare delle scuole, di gruppi e associazioni.

Si avvisa, infine, che presso il Laboratorio sono disponibili le copie dei seguenti volumi:

- 30 cofanetti con tre libri: Cenno istorico della Città di Fondi, Storia di Fondi, Fondi in Campania;

- 50 cofanetti con due libri: Atti convegno Errico Amante e il figlio Bruto, La Romania illustrata;

- 100 copie del libro: All’ombra del monastero. Voci, tradizioni, immagini della comunità di S.Magno;

- 200 copie del libro: Ettore de Conciliis. La Natura e la Pace.

- 300 copie del libro: Libero de Libero. L’Italia Letteraria;

Gli interessati potranno ritirarne copia presso il Laboratorio tutti i mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.