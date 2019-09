Ben 32 incendi in 37 giorni: Fare Verde cerca volontari per la difesa del territorio

Dal 25 Luglio sono trascorsi 37 giorni. In 37 giorni Fare Verde FONDI ha registrato sul territorio 32 incendi.

La media è spaventosa, i numeri impietosi, ma meglio di ogni dato crediamo possa essere questa immagine a rappresentare cosa sta accadendo, cosa la natura sta sopportando.

Il 25 Luglio la nostra Associazione Ambientalista ha presentato una proposta, che non è stata nemmeno lontanamente presa in considerazione, ed allora la avanziamo nuovamente: “Chiediamo la convocazione di una Riunione Straordinaria in Comune per coinvolgere le Forze dell’Ordine, i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i Falchi di Pronto Intervento, abilitati all’attività antincendio, ma anche i Direttori dei Parchi Regionali ricadenti sul nostro comprensorio, la Protezione Civile, le Associazioni Ambientaliste e di Volontariato, i Comitati delle Contrade ed ogni aggregazione che voglia mettere a disposizione il proprio tempo per azioni di prevenzione ed avvistamento sul territorio”.

Ribadiamo con forza il nostro appello: se avvistate delle fiamme o anche solo del fumo, vi preghiamo di contattare i recapiti telefonici forniti nei giorni scorsi. Non pensate che altri l'abbiano già fatto. Fornire le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio è fondamentale. E visto il silenzio delle Istituzioni adesso andiamo oltre, chiamiamo a raccolta tutti i Cittadini che abbiano a cuore le sorti della nostra Città e reputino inaccettabile questa situazione che ormai si protrae da settimane. "Fare Verde" non ha alcuna intenzione di aggiornare questa orribile "Mappa del fuoco". Siamo di fronte ad eventi criminosi, i cui responsabili vanno assicurati alla Giustizia. Ed è semplicemente intollerabile assistere a questo "spettacolo macabro".