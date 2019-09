E' Greta Scognamiglio Miss Fashion Beach: la più bella della Riviera d'Ulisse

Sicuramente Omero, nel decrivere i luoghi dell'Odissea, nell'episodio dell'icontro di Ulisse con Le Sirene, è stato ispirato dalla Spiaggia delle Bambole di Sperlonga, incantevole scenario scelto per la Finale di Miss Fashion Beach la più Bella della Riviera di Ulisse 2019.

Infatti, Sabato 31 Agosto, nello storico stabilimento "El Sombrero", sulla spiaggia delle bambole di Sperlonga, si è svolta la finale di Miss Fashion Beach, il tour della Bellezza, che durante i mesi di Luglio e Agosto, si è svolto nei più rinomati stabilimenti balneari della Riviera di Ulisse, selezionando le 21 finaliste (tutte bellissime...) che hanno dato vita ad un vero e prorio evento moda, ambientato in questa magica e suggestiva cornice naturale che solo questo angolo di può offrire.

Due mesi di eventi e sfilate per scegliere la più bella

Due mesi di selezione serrate tra le spiagge di Sperlonga e Minturno, alla ricerca della più Bella della Riviera di Ulisse, che grazie all'esperienza della Red Carpet Models & Special Events, tra le più importanti agenzie di models management del centro italia, hanno fatto approdare sulla Spiaggia delle Bambole le finaliste 2019 che hanno dimostrato al numeroso pubblico presente, non soltando di essere "veramente" belle, ma di essere all'altezza di presentare in maniera professionale le bellissime collezioni presentate da LA MARINA BY SASSO GROUP, fashion partner della serata, grazie ai consigli della modella e direttrice della Red Carpet, ANNARITA ESTESO, che in un solo pomeriggio ha trasformato in modelle professioniste, queste giovanissime aspiranti modelle.

Un susseguirsi di emozioni e di grande fascino, sono state le collezioni moda mare, pret a porter e l'anteprima 2020 di una particolarissima collezione di abiti foulard, che hanno caratterizzato l'intera serata.

Bikini e kaftani in seta impreziositi da strass e pailettes, abiti da cocktail e grand soirè e le incredibili stampe e colori degli abiti foulard, presentate da LA MARINA BY SASSO GROUP, insieme alla collezione A/I 2020 delle particolarissime t-shirt di BELLAVITA STYLE ,sono stati molto apprezzati dal pubblico presente.

La Giuria

La giuria composta da professionisti del settore come la modella Giulia Alberti, l'imprenditore tessile Salvatore Sasso, Alessandro Buonanno in rappresentanza del Caseificio Porta Roma (partner dell'iniziativa), Claudia Mancini Make Up Artist di Dietro Le Quinte (che ha curato il trucco delle finaliste) Stefano Guglielmo stilista e titolare di Bellavita Style e Andrea Zolli vincitore del talent "Ex On The Beach" sulla rete MTV prodotto da Alessia Lamborghini, hanno avuto il difficile compito, di selezionare oltre alla Vincitrice assoluta, altre 10 finaliste che insieme alla vincitrice, saranno le protagoniste dei mesi del prossimo Web Calendario Miss Fashion Beach 2020, realizzato negli stabilimenti che hanno aderito all'iniziativa.

Ad aggiudicarsi il titolo 2019 è stata GRETA SCOGNAMIGLIO, una bellezza mediterranea di 15 anni, che avrà l'onore di aprire e chiudere il Calendario 2020, mentre le altre testimonial sono ASIA PANARIELLO, GIADA FIORE, GAIA ZANFRISCO, GIULIA NUNZIATA, FEDERICA AMATO, LUDOVICA DI FAZIO, ALESSIA SCOGNAMIGLIO, FEDERICA LECCESE, GIADA FORMICOLA e SIMONA CALCAGNI

In attesa di vedere le immagini di queste bellissime sirene che ci accompagneranno per il prossimo anno, l'organizzazione è già al lavoro per la 2° edizione, viste le molte richieste di partecipazione pervenute da stabilimenti durante la stagione...