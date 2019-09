Un grande concerto di flamenco e world music a Fondi per i bambini del Messico

Continua l’attività benefica Made in Italy promossa dall’Associazione culturale Marco Lo Russo Music Center a favore del Messico.

Sabato 7 settembre ore 21.00 direttamente da Puerto Vallarta Messico, si terrà il concerto di beneficenza, tra flamenco e world music, del duo La Boquita in Piazza Giuseppe De Santis nel centro storico di Fondi a cura dell’Associazione ARS di Fondi e con la collaborazione del Fondi Music Festival.

La Boquita di Puerto Vallarta è un'ensemble musicale eclettica con Paolo Uccelli alla chitarra e Silvia Basurto Castellanos voce e percussioni. Versatile e alla continua ricerca di sperimentazioni nei diversi linguaggi appartenenti al mondo della world music e fusion music creano una miscela di flamenco, musica araba, indù, messicana, tango argentino e musica latino americana che permette di creare preziose atmosfere.

In concerto più volte in Europa e in Italia, a Fondi si sono già esibiti con i docenti dell’Associazione ARS di Fondi, nonché con il Maestro Marco Lo Russo, con cui hanno stretto amicizia nel 2012 a Cuba in occasione del festival Internazionale di Musica da Camera Leo Brouwer. Insieme hanno collaborato a diversi tour concertistici internazionali e a diverse produzioni discografiche tra cui l’album di rivisitazione di Caruso.

Nel concerto del 7 settembre verrà presentato un viaggio nel flamenco, dalle origini attraverso vari stili come las sevillanas e la rumba fino alle sonorità contemporanee. L’ingresso è gratuito.

Chi lo desidera potrà effettuare una donazione di beneficenza per ragazzi e bambini disagiati in Messico. Il contributo sarà recapitato direttamente al centro Los Fridos di Puerto Vallarta che il Maestro Lo Russo ha visitato durante il Made in Italy tour concert in Messico 2018.

Video sul centro culturale Los Fridos di Puerto Vallarta in Messico: https://youtu.be/BU60yvp69h4

Maggiori info su: https://www.marcolorusso.com/ blog/

www.losfridos.org

www.laboquita.com.mx

www.arsfondi.it

www.marcolorusso.com

www.fondimusicfestival.it